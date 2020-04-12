30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yurtdun birçok noktasından görüntüler gelmeye devam ediyor.

Jandarma ekipleri denetimlerini sürdürürken, vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamaktan geri kalmıyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle Akçaabat Ortaalan mahallesinde denetimde olan jandarma ekipleri, Mahmut Yazıcı'nın tarlasını ekti.