Haber Giriş: Kaynak: AA
Jandarma ekipleri Trabzon'da tarla ekti
Trabzon'da sokağa çıkma uygulaması kapsamında denetimde olan jandarma ekipleri, bir vatandaşın tarlasını ekerek yardım etti.
30 büyükşehir ve Zonguldak'ta 2 gün sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin ardından yurtdun birçok noktasından görüntüler gelmeye devam ediyor.
Jandarma ekipleri denetimlerini sürdürürken, vatandaşların da ihtiyaçlarını karşılamaktan geri kalmıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında hafta sonu sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle Akçaabat Ortaalan mahallesinde denetimde olan jandarma ekipleri, Mahmut Yazıcı'nın tarlasını ekti.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı TrabzonSon Güncelleme: 12 Nisan 2020 Pazar 17:22
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