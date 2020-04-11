İçişleri Bakanlığı tarafından 31 ilde alınan sokağa çıkma yasağının ardından İstanbul'da da tüm cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri dün geceden itibaren şehrin dört bir noktasında denetimlerini artırırken, cadde ve sokaklara görevliler dışında kimsenin çıkmasına izin verilmiyor.

Beyoğlu, Beşiktaş, Bakırköy, Üsküdar gibi her zaman kalabalık görmeye aşina olduğumuz ilçelerde sokaklar yasağın ardından tamamen boşalırken, Kadıköy’de de durum farklı değildi.

Özellikle Bahariye, Moda, Rıhtım ve Altıyol’da ortaya çıkan görüntüler, İstanbulluları yıllar önce yapılan nüfus sayımı günlerine geri götürdü.

Hafta sonlarını en yoğun geçiren bölgelerin başında gelen Bağdat Caddesi’nde de alışılan araç ve insan sesi yerine kuş cıvıltıları yankılandı.

Kurgu: Ünsel Ayhan Aybek

