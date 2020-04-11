Haber Giriş: Kaynak: İHA
Ağlara takılan yunusu severek kurtardı
Ordu'da bir balıkçı, ağlara takılan yunusu kurtarmaya çalıştığı sırada, "Dur oğlum seni kurtaracağım, az kaldı bir tanem kendini incitme" dedi.
Ordu açıklarında yaklaşık 1,5 metrelik yunus, balıkçıların ağlarına takıldı. Yunus gören bir kıyı balıkçısı, ağlardan kurtarmaya çalıştı.
Huysuzlanan yunus balığına, "Dur oğlum, seni kurtaracağım oğlum. Dur bir tanem az kaldı, tatlım benin dur incitme kendini, azıcık daha sabret" diyerek kurtardı.
Balıkçı, hem sevdiği hem de kurtardığı yunusu kucakladıktan sonra Karadeniz sularına bıraktı.
O sırada ise balıkçının yanında bulunan bir diğer kişi de bu anları cep telefonu ile kayda aldı.
Etiketler: balıkçı ağlara takılan yunusSon Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 00:55
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