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Mustafa Dede'den Milli Dayanışma'ya destek
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir'de yaşayan 85 yaşındaki Mustafa Duru, emekli maaşının 500 lirasını Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlayarak koronavirüsle mücadeleye destek oldu.
Eskişehir'in Mihalgazi ilçesinde 85 yaşındaki Mustafa Duru, emekli maaşının 500 lirasını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışladı.
Emekli maaşının 500 lirasını verdi
Karaoğlan Mahallesi'nde ikamet eden Duru, Mihalgazi Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından kendisine ulaştırılan emekli maaşının 500 lirasını, kampanyaya bağışlamak üzere ekiplere teslim etti.
Bağış banka şubesine yatırıldıktan sonra makbuzu Vefa Sosyal Destek Grubu'ndaki görevliler tarafından Mustafa Duru'ya ulaştırıldı.
Duru, "Allah devletimizden razı olsun. Herkese acil şifalar versin" dedi.
Etiketler: eskişehir covid-19 biz bize yeteriz türkiyeSon Güncelleme: 10 Nisan 2020 Cuma 17:17
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