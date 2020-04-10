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Ünlü yazar Paulo Coelho'dan Galata Kulesi paylaşımı
[Fotoğraf: AA]
Brezilyalı ünlü yazar Paulo Coelho, Galata Kulesi'nde yapılan video mapping gösterisini sosyal medya hesabından paylaştı.
Coelho, üzerine 3 boyutlu görsellerin yansıtıldığı Galata Kulesi'nin videosunu "Türk yaratıcılığı" mesajıyla Twitter hesabından paylaştı.
Görüntü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Turkish creativity pic.twitter.com/Cr1YUA2Lrf— Paulo Coelho (@paulocoelho) April 9, 2020
"Simyacı" gibi dünyaca ünlü birçok romana imza atan Coelho'nun paylaştığı video 1 milyondan fazla görüntülenme aldı.
Galata Kulesi’nde yapılan video mapping gösterisi, 2018 yılında düzenlenen İstanbul Gençlik Festivali'nin tanıtımı için hazırlanmıştı.
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