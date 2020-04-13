Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Yeni haftada hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıklarında hafta ortasına kadar önemli bir değişiklik olmayacağı, çarşamba gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak yağışla birlikte azalacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Yurdun güneydoğusu ile zamanla kuzeybatı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklıklarında hafta ortasına kadar önemli bir değişiklik olmayacağı, çarşamba gününden itibaren batı bölgelerden başlayarak yağışla birlikte azalacağı, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: meteoroloji hava durumuSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 09:01
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