Adana’nın sembol yemeklerinden olan şırdan dolması, 2 günlük sokağa çıkma yasağının ardından Adanalı vatandaşların ilk durağı oldu.

Kozan ilçesinde vatandaşlar şırdan ve kokoreç almak için sıraya girdi.

Polis ekipleri yoğunluğun olduğu şırdancıda vatandaşları sosyal mesafenin korunması konusunda uyardı.

"Siparişler 2 gün önceden gelmeye başladı"

İşletme sahibi Murat Mercan yasak başladığı gün sipariş gelmeye başladığını ve 200 şırdanın dakikalar içinde tükendiğini belirterek "2 gün öncesinden sipariş almaya başladık. Günlük 200 şırdan satıyorduk, şuan ek 100 tane daha yaptırıyoruz. Siz evde kalın biz ayağınıza kadar getiriyoruz. Sosyal mesafeyi koruyun inşallah bugünlerin hepsi geçecek. Adanalılar her istediği zaman şırdanlarını yiyebilecek” dedi.

Yöresel lezzet olan şırdan dolması Adanalı vatandaşlardan bağışıklık sistemini güçlendirdiği için yoğun talep görüyor.