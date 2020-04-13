Haber Giriş: Kaynak: AA
Adıyaman'da bir iş yeri kurşunlandı
[Fotoğraf: AA]
Adıyaman’da bir iş yerine pompalı tüfekle saldırı düzenlendi. Ekipler, saldırganları bulmak için çalışma başlattı.
Turgut Reis Mahallesi 153. Sokak'ta İ.T.K'ye ait bilgisayar tamiratı yapılan bir iş yeri, kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce kurşunlandı.
İş yerine giden polis ekiplerinin yaptığı incelemede, olay yerinde pompalı tüfekten çıktığı belirlenen saçmalar bulundu.
Saçmaların iş yerinin camına isabet ettiği görüldü.
Polis ekipleri, olaya karışan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı.
Etiketler: Adıyaman pompalı tüfek saçma polisSon Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 05:18
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