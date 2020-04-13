Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kayseri'de 14 katlı apartman karantinaya alındı
[Fotoğraf: DHA]
Kayseri'nin Talas ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında 14 katlı bir bina karantina altına alındı. Vatandaşların ihtiyaçları Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.
Talas ilçesi Yenidoğan Mahallesi Ertuğrul Caddesi üzerinde bulunan Nakış Apartmanı, koronavirüs tedbirleri kapsamında gece yarısı karantina altına alındı.
14 katlı binaya gelen polis ekipleri, apartmanın dış kapısına şerit çekerek giriş ve çıkışı kapattı.
Binada oturan kişilerin 14 gün karantina altında tutulacağı öğrenildi.
Karantina altına alınan binada nöbet tutmaya başlayan polis, giriş ve çıkışa izin vermezken, binada oturanların yiyecek ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı kaydedildi.
Etiketler: koronavirüs kayseri karantina covid-19Son Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 07:25
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