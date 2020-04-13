Haber Giriş: Kaynak: İHA
İstanbul'da yasak sonrası ilk sabah hareketli başladı
[Fotoğraf: İHA]
30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağının sona ermesinin ardından İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, iş yerlerine gitmek için sabah saatlerinde yola koyuldular. Trafiğin de özellikle E-5 karayolunda yoğunlaştığı görüldü.
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.
Yasağın geçerli olduğu illerden biri olan İstanbul’da iki gün boyunca her yer boş kaldı.
[Fotoğraf: İHA]
Trafik E-5 karayolunda yoğunlaştı
Vaka sayısının en çok olduğu il olan İstanbul’da vatandaşlar işlerine gitmek için sabah saatlerinde yollara düştü.
E-5 karayolu Ankara ve Edirne yönünde de trafiğin olduğu görüldü.
[Fotoğraf: İHA]
Vatandaşlar, metrobüs, metro ve otobüslere vatandaşlar akın etti. Toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşların maske ve eldiven kullandıkları görüldü.
Etiketler: sokağa çıkma yasağı mesai İçişleri Bakanlığı covid-19Son Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 08:44
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