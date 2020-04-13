İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (COVID-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Yasağın geçerli olduğu illerden biri olan İstanbul’da iki gün boyunca her yer boş kaldı.

[Fotoğraf: İHA]

Trafik E-5 karayolunda yoğunlaştı

Vaka sayısının en çok olduğu il olan İstanbul’da vatandaşlar işlerine gitmek için sabah saatlerinde yollara düştü.

E-5 karayolu Ankara ve Edirne yönünde de trafiğin olduğu görüldü.

[Fotoğraf: İHA]

Vatandaşlar, metrobüs, metro ve otobüslere vatandaşlar akın etti. Toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalan vatandaşların maske ve eldiven kullandıkları görüldü.