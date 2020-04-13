Koronavirüs salgınında en büyük görevi yüklenen sağlık personeli birbirlerine mesai girişinde ve mesai çıkışında alkışlar ile destek veriyorlar.

Isparta şehir hastanesinde görevli sağlık personeli koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü servislerde mesaiden çıkan meslektaşlarını alkışlar ile karşılıyorlar, içeriye giren sağlıkçıları da alkışlar ile servislere uğurluyorlar.

Sağlık çalışanları içinde bulunduğumuz durumun elbet bir gün biteceği söyleyerek bir sonraki mesai için istirahate çekiliyor.