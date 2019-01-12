Emniyet Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ koordinasyonunda ticari taksi ve ÅŸofÃ¶rlerine yÃ¶nelik dÃ¼n 15 ilde, 846 noktada esÌ§ zamanlÄ± olarak 2019 yÄ±lÄ±nÄ±n ilk taksi uygulamasÄ± yapÄ±ldÄ±.

IÌ‡stanbul, Ankara, Antalya, IÌ‡zmir, Adana, Mersin, Gaziantep, MugÌ†la, Samsun, Kayseri, Bursa, Kocaeli, Konya, AydÄ±n, EskisÌ§ehir'deki uygulamalara, 694 ekipte gÃ¶revli 2 bin 137 personel katÄ±ldÄ±.

Ekiplerce denetlenen 6 bin 76 taksiden 5326 sayÄ±lÄ± Kabahatler Kanunu kapsamÄ±nda 8 aracÌ§ sahibine kÄ±sa mesafede yolcu almamaktan 2 bin 560 lira, bir aracÌ§ sÌ§ofoÌˆruÌˆne guÌˆzergah uzatarak fazla para talep etmekten 320 lira, 6 aracÌ§ sÌ§ofoÌˆruÌˆne taksimetre acÌ§mamak ve kÄ±sa mesafeye farklÄ± fiyat talep etmekten bin 920 lira, 4 aracÌ§ sÌ§ofoÌˆruÌˆne aracÌ§ icÌ§erisinde sigara icÌ§mekten 612 lira ceza kesildi.

KarayollarÄ± Trafik Kanunu kapsamÄ±nda 22 aracÌ§ sÌ§ofoÌˆruÌˆne taksimetre bulundurmamaktan 10 bin 736 lira, 59 aracÌ§ sÌ§ofoÌˆruÌˆne taksimetre kullanmamaktan 28 bin 792 lira, 19 aracÌ§ sÌ§ofoÌˆruÌˆne aracÌ§tan cÌ§oÌˆp atmaktan 2 bin 52 lira, 71 aracÌ§ sÌ§ofoÌˆruÌˆne seyir halinde cep telefonu kullanmaktan 16 bin 685 lira, 35 aracÌ§ sÌ§ofoÌˆruÌˆne kÄ±rmÄ±zÄ± Ä±sÌ§Ä±k ihlalinden 8 bin 225 lira, 469 aracÌ§ sÌ§ofoÌˆruÌˆne emniyet kemeri takmamaktan 50 bin 652 lira, 6 aracÌ§ sÌ§ofoÌˆruÌˆne trafiÄŸi tehlikeye duÌˆsÌ§uÌˆrecek sÌ§ekilde sÌ§erit degÌ†isÌ§tirmekten 6 bin 12 lira, bir aracÌ§ sÌ§ofoÌˆruÌˆne alkolluÌˆ aracÌ§ kullanmaktan bin 2 lira ve 125 aracÌ§ sÌ§ofoÌˆruÌˆne digÌ†er konulardan 86 bin 277 lira idari para cezasÄ± uygulandÄ±.

AyrÄ±ca uygulamada bir kiÅŸi goÌˆzaltÄ±na alÄ±nÄ±rken 35 kiÅŸi hakkÄ±nda adli ve idari isÌ§lem yapÄ±ldÄ±.

Ekiplerce uygulamalar sÄ±rasÄ±nda aranan bir aracÌ§ bulundu, biri hÄ±rsÄ±zlÄ±ktan olmak uÌˆzere iki aranan kiÅŸi yakalandÄ±.

Eksiklik ve kusurlarÄ± bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle 94 aracÌ§ trafikten men edildi.

YapÄ±lan aramalarda, 202 gram eroin, 3 adet kesici/delici alet, 16 adet sopa ele gecÌ§irildi.

Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nca konuyla ilgili yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, TuÌˆrk polis tesÌ§kilatÄ±nÄ±n, vatandasÌ§larÄ±n guÌˆven ve huzur ortamÄ± icÌ§inde seyahat etmelerini saÄŸlamak amacÄ±yla yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ cÌ§alÄ±sÌ§malarÄ±nÄ±n buguÌˆne kadar oldugÌ†u gibi bundan sonra da suÌˆrduÌˆrÃ¼leceÄŸi vurgulandÄ±.

AÃ§Ä±klamada, bazÄ± taksi sÌ§ofoÌˆrlerinin, kÄ±sa mesafe, cÌ§ok uzun mesafe ya da olumsuz hava kosÌ§ullarÄ±nda veya trafigÌ†in yogÌ†un oldugÌ†u saatlerde yolcu almadÄ±gÌ†Ä±, 'bozuk para yok' gibi bahanelerle oÌˆdeme konusunda sorun cÌ§Ä±kardÄ±gÌ†Ä±, oÌˆzellikle yabancÄ± turistler ve farklÄ± sÌ§ehirlerden gelen vatandasÌ§larÄ±n gidecekleri adresleri bilmemelerini fÄ±rsat bilip ulasÌ§Ä±m guÌˆzergahÄ±nÄ± uzatarak yolculardan yuÌˆksek uÌˆcret talep ettigÌ†inin belirlendiÄŸi kaydedildi.

Ã–te yandan, pazarlÄ±k usuluÌˆyle taksimetre kullanmaktan imtina edildiÄŸi, aracÌ§ icÌ§erisinde yuÌˆksek sesle muÌˆzik dinlendigÌ†i, seyir halinde cep telefonu ile oyun oynandÄ±gÌ†Ä± tespitlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen aÃ§Ä±klamada, "BazÄ± taksi ÅŸofÃ¶rlerinin uzun suÌˆreli yuÌˆksek sesle konusÌ§arak yolcularÄ± rahatsÄ±z ettigÌ†i, aracÌ§ icÌ§erisinde sigara icÌ§tigÌ†i, alkolluÌˆyken aracÌ§ kullandÄ±gÌ†Ä±, uygunsuz tutum ve davranÄ±sÌ§larda bulundugÌ†u, aracÄ± mevsim kosÌ§ullarÄ±na goÌˆre bakÄ±mlÄ± ve temiz kullanmadÄ±gÌ†Ä±, vatandasÌ§larÄ±mÄ±zdan gelen talep ve sÌ§ikayetlerden anlasÌ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±r." denildi.

Kaynak: AA