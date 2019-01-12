Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki Jandarma ve polisin ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında 9 uyuşturucu satıcısı yakalandı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

Eskişehir'de de belirlenen 15 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Yapılan baskınlarda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Erzurum'un Yakutiye ilçesi Yeşilova ve Kurtuluş mahallelerinde de uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda, 4 kişi gözaltına alındı.

Ankara Mamak ve Keçiören'de yapılan iki ayrı operasyonda da, uyuşturucu sattıkları tespit edilen 5 zanlı yakalandı.

Zanlılarla birlikte uyuşturucu ve çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber