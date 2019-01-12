Türkiye
Batman'da PKK'nın finans kaynaklarına operasyon
12 Ocak 2019 Cumartesi 09:58 - Son Güncelleme 12 Ocak 2019 Cumartesi 09:58
Batman'da terör örgütünün finans kaynağını kurutmaya yönelik operasyonda 2 kilo 230 gram esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve tarihi eserler ele geçirildi.
Bir ihbarı değerlendiren Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Recepler köyündeki bir eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, evde yapılan aramada 2 kilo 230 gram esrar, terör örgütünü simgeleyen bez parçası ve 5 adet tarihi eser bulundu.
Şüpheli ev sahibi A.K. gözaltına alındı, oğlu Y.K'yi yakalama çalışması sürüyor.
Kaynak: AA
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