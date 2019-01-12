Halkalı-Sirkeci Banliyö hattındaki test sürüşü sırasında kaza meydana geldi.
İstanbul'da Halkalı-Sirkeci banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç çarpıştı. Kazanın ayrıntılarını @trthaber editörü Mehmet Karaca olay yerinden aktardı.https://t.co/E61PkxetQa pic.twitter.com/iOkS5s3tsR— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 12 Ocak 2019
Alınan bilgiye göre, Halkalı-Sirkeci Banliyö hattı üzerinde deneme sürüşü yapan demir yolu aracı ile elektrik hattını döşeyen araç, Florya mevkisinde çarpıştı.
Kazada, trende sıkışan iki kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA