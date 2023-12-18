8 ilde yoğun kar: 371 yol ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Van ve ilçelerinde dün akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla sabaha kadar devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.

Şehir merkezinde 10 santimetreyi bulan kar kalınlığı, yüksek kesimlerde ise 30 santimetreye ulaştı.

Kent genelinde kardan dolayı 68 mahalle ve 70 mezra olmak üzere 138 yerleşim birimi ile ulaşım sağlanamıyor.

[Fotoğraf: DHA]

Büyükşehir belediyesi karla mücadele ekipleri, kapanan yolları açmak için çalışma başlattı. Çalışmalar 600 personel ve 370 iş makinesi ile yürütülüyor.

​Şehir merkezinde de büyükşehir ve İpekyolu belediyelerinde çalışan temizlik işçileri de refüj ve yol kenarlarındaki kaldırımlarda kar temizleme çalışması yaptı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle gece ulaşıma kapatılan Çaldıran-Doğubayazıt yolu Tendürek mevkii, sabah yeniden araç geçişlerine açıldı.

Rize

Dün akşam saatlerinde başlayarak devam eden kar yağışı Rize’nin yüksek kesimlerinde etkisini gösterdi.

Çamlıhemşin ilçesinde 8 ve İkizdere ilçesinde 23 olmak üzere toplamda 31 köy ve mahalle yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.

Rize İl Özel İdaresi’ne 6 iş makinesi, 13 personellik ekipler kapanan yolları yeniden ulaşıma açabilmek için çalışma başlattı.

Erzurum

Gece etkili olan kar ve tipi nedeniyle Erzurum'da 36 mahalle yolu ulaşıma kapandı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yolların kapalı olduğu kırsal mahallelerde karla mücadele çalışması başlattı.

Artvin

Artvin'de ise Şavşat'ta 13, Borçka'da 6 olmak üzere 19 köyün yolu kar sebebiyle ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, Şavşat ilçesindeki, Karayolları ekipleri de Borçka Camili Havzası'ndaki köy yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Karayolları ekipleri, Şavşat-Ardahan kara yolu güzergahındaki Sahara Geçidi'nde kar ve buzlanma nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması için aralıklarla tuzlama ve kar küreme çalışması yapıyor.

Öte yandan, Atabarı Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaşırken, kentin önemli turizm merkezlerinden Kafkasör Yaylası ile Borçka ve Şavşat'taki Karagöller de beyaz örtüyle kaplandı.

Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars

Kar ve tipi nedeniyle Ağrı'da 86, Iğdır'da 44, Ardahan'da 13, Kars'ta ise 4 köy yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı köy yollarında karla mücadele çalışması yürütüyor.