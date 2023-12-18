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Türkiye
TRT Haber 18.12.2023 08:16

36 ilde "Sibergöz-10" operasyonlarında 144 şüpheliye gözaltı

Ödeme sistemleri ve bilişim suçlarıyla, yasa dışı bahisle, suç gelirleriyle, çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi suçlarıyla, mücadele kapsamında 36 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Sibergöz-10” operasyonlarında 144 şüpheli yakalandı.

36 ilde "Sibergöz-10" operasyonlarında 144 şüpheliye gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri Manisa, İzmir, Isparta, Gümüşhane, Gaziantep, Kocaeli, Şanlıurfa, Siirt, Malatya, Muğla, Eskişehir, İstanbul, Kilis, Mersin, Batman, Sivas, Kayseri, Nevşehir, Aksaray, Balıkesir, Osmaniye, Kütahya, Sakarya, Kırıkkale, Trabzon, Çorum, Karabük, Denizli, Edirne, Çanakkale, Hatay, Adana, Antalya, Bitlis, Tekirdağ ve Zonguldak olmak üzere 36 ilde eş zamanlı "Sibergöz-10" operasyonlarının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonlarda toplam 144 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda; 4 adet meskene, 10 adet arsaya, 1 adet özel tekneye, 3 adet lüks marka araç ve 2 adet motosiklete, 850.000 dolar değerinde kripto varlığa, 3 adet kripto varlık soğuk cüzdanına, 4.210.000 TL, 101.634 dolar ve 101.090 euroya, tabancalara, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeye, çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Yerlikaya paylaşımında şu ifadelere de yer verdi:

"Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimiz duası sizinle. Yasa dışı bahisçilere karşı operasyonlarımız artarak devam edecek."

 

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