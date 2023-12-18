İstanbul'da drift atan sürücüye 20 bin 778 lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşkıran Caddesi Havantepe mevkiinde bir kişinin drift yaptığı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlattı.

Ekipler, drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü belirlenen araç sürücüsü E.Y'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Sürücü E.Y'ye, polislerce, Trafik Kanunu kapsamında "drift yapmak", "Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ve saygısızca araç kullanmak" maddesinden 20 bin 778 lira para cezası uygulandı.

Ayrıca sürücü E.Y. hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesinden adli işlem başlatıldı.