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Türkiye
TRT Haber 18.12.2023 07:12

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Meteoroloji tahminlerine göre yeni haftanın ilk 3 gününde yurdun büyük bölümünde yağış yok. Perşembe gününden itibaren Türkiye yeni bir yağışlı havanın etkisine girecek.

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Yeni haftanın ilk 3 gününde hava az bulutlu ve açık olacak.

Hava sıcaklığı salı gününden itibaren yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normallerine çıkacak.

Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, hafta ortasına kadar ülke genelinde yağış beklenmediğini, az bulutlu açık bir havanın görüleceğini belirterek iç kesimlerde beklenen sis ve pusa dikkat çekti.

Yeni haftada hava nasıl olacak? İşte tahminler...

Ankara, İstanbul ve İzmir hava durumu

Ankara ve İstanbul'da 3 gün yağış yok. Başkentte hava sıcaklığı 11, İstanbul'da 12, İzmir'de 19 dereceye yükselecek.

Yağışlı hava cuma gününden itibaren yurt genelinde etkili olacak.

Tekin şu bilgileri paylaştı:

"Hafta ortası itibarıyla ülkemiz yeni bir yağış sisteminin etkisi altında girecek. Çarşamba günü Kıyı Ege'de başlayacak yağış perşembe günü batı kesimlerde. cuma gününden itibaren ise ülkemiz genelinde kendini gösterecek."

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri


Çarşamba günü ise İzmir'de sağanak bekleniyor.  

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