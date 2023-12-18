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Türkiye
AA 18.12.2023 06:20

Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Nevşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında sürücüler yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Nevşehir'de iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Nevşehir-Gülşehir kara yolunda Ramazan K. idaresindeki otomobil karşı yönden gelen Faruk A. yönetimindeki otomobil ile Sulusaray beldesi girişinde çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesinin ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.

Kazada her iki aracın sürücüsü olay yerinde yaşamını yitirirken, araçlarda bulunan D.E. A.G. ve F.Ö. ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

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