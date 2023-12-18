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Türkiye
AA 18.12.2023 04:52

Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 37 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 37 yaralı
[Fotograf: DHA]

Kuzey Marmara Otoyolu Odayeri mevkii Edirne istikametinde yolcu otobüsü ile aynı yönde seyreden tır çarpıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kuzey Marmara Otoyolu’nda yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 1 ölü, 37 yaralı

Kaza sonucu muavin Halil A. hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı. Otobüste sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İstanbul Valiliğince kazaya ilişkin yapılan açıklamada, "Saat 04.18’de Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer Kısırkaya Mahallesi mevkii Edirne istikametinde, bir yolcu otobüsüyle tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 37 kişi de yaralanmıştır. Yaralılardan 11’inin tedavisi olay yerinde yapılmış olup hastaneye sevklerine gerek duyulmamıştır" ifadelerine yer verildi.

Kazada yaralanan diğer 26 kişinin çevredeki hastanelere kaldırıldığı aktarılan açıklamada, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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