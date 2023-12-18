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Türkiye
TRT Haber 18.12.2023 01:24

Gümüşhane'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Gümüşhane'de 4,3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te merkez üssü Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 15,03 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"İlk etapta karşılaşılan olumsuz bir durum yok"

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Kelkit ilçesinde meydana gelen 4,3 şiddetindeki depremde ilk etapta olumsuz bir durum olmadığını, saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.

Tanrısever, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gümüşhane Kelkit merkezli 4,3 şiddetinde bir deprem meydana gelmiştir. İlk etapta karşılaşılan olumsuz bir durum yoktur. Saha tarama çalışmalarımız devam etmektedir. Hepimize geçmiş olsun. Rabbim beterinden korusun" ifadelerini kullandı.

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Deprem Gümüşhane
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