Puslu 2.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.12.2023 09:02

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'nin kamu gizli yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

Ankara'da FETÖ soruşturmasında 19 gözaltı kararı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, 19 şüphelinin örgüte üyelik ve iltisaklarını gösteren tanık beyanı, ankesör, ardışık-periyodik arama, örgüt tarafından yapılan referans ve derecelendirme bilgileri gibi çeşitli deliller tespit edildi.

Örgütün kamu gizli yapılanmasında yer alan şüphelilerin, Ankara merkezli 9 ilde gözaltına alınmalarına karar verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet başsavcılığına sevkine yönelik işlemlere Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam ediliyor.

ETİKETLER
Ankara FETÖ
Sıradaki Haber
Adana Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:04
30 milyon liralık dolandırıcılık operasyonunda 5 tutuklama
09:56
İstanbul'da yolcu seçen taksiciye ceza
09:54
Çorum'da soba zehirlenmesi: 1 kişi yoğun bakımda
09:53
ABD'de Biden'ın koruma aracına çarpan otomobil paniğe yol açtı
09:50
Eskişehir'de uyuşturucu operasyonu
09:47
Şırnak'ta hem kış hem bahar yaşanıyor
Kırklareli'nde Istranca Ormanları beyaza büründü
Kırklareli'nde Istranca Ormanları beyaza büründü
FOTO FOKUS
Avustralya'daki selde uçaklar battı, timsahlar yüzdü
Avustralya'daki selde uçaklar battı, timsahlar yüzdü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ