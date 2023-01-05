İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, 8 gün önce Konya'da dünyaya gelen ve damarlarında kirli kan ile temiz kanın birbirine karışması sonucu ağır kalp hastalığı bulunan bebeğin Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevkinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Burada Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hayrullah Alp tarafından yapılan tetkiklerin ardından bebeğin operasyona alındığı aktarılan açıklamada, "Cerrahi yapılabilmesi için akciğer damarının nereden çıktığı gibi durumun değerlendirilmesi için anjiyo yapıldı. Akciğer damarının yeri netleştirilerek, hasta cerrahi operasyona hazırlandı." ifadesine yer verildi.

İl Sağlık Müdürü Adnan Kurşun da yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Karamanımızda vermiş olduğumuz sağlık hizmetinin kalitesi son yıllarda oldukça hızlı artmaktadır. Hizmet kalitemizin artmasının alanında başarılı doktorların tıp fakültesi aracılığıyla ilimize kazandırılmasının etkisi oldukça fazladır. Daha geçtiğimiz yıllarda farklı illere hasta sevk ederken, bugün ilimize dışarıdan hasta kabul etmekteyiz.

Bu başarı doktorlarımızın ne kadar çalışkan ve branşlarında uzman olduklarının kanıtıdır. Karaman halkımıza bu hizmetleri gerçekleştirirken, sağlık ordumuzun güçlenmesine katkıda bulunan değerli mesai arkadaşımız hocamıza teşekkür eder, başarılarının devamını dilerim."