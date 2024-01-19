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Türkiye
TRT Haber 19.01.2024 09:09

7 il için kuvvetli yağış uyarısı

Kuvvetli yağış beklenen aralarında İstanbul'un da olduğu 7 il için "turuncu" ve "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

7 il için kuvvetli yağış uyarısı
[Fotograf: AA]

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Kıyı Ege, Akdeniz (Burdur haric), İç Anadolu (Konya, Aksaray ve Karaman haric),Batı ve Orta Karadeniz, Güney Doğu Anadolu'nun batısı ile Kırklareli, Kütahya, Afyonkarahisar, Uşak, Giresun, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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Yağışların İstanbul, Balıkesir'in batı ilçeleri, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri, Hatay'ın batı kesimleri ile Adana, Antalya, Kahramanmaraş, Ankara, Kırıkkale, Kırşehir, Yozgat ve sivas çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. 

Öte yandan kuvvetli yağış beklenen Balıkesir için "turuncu", Adana, Antalya, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş ve Osmaniye için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

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