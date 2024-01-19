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Türkiye
İHA 19.01.2024 08:22

Mersin'de terör operasyonları: 5 DEAŞ'lı ile 1 PKK'lı tutuklandı

Mersin'de terör örgütü DEAŞ ve PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Mersin'de terör operasyonları: 5 DEAŞ'lı ile 1 PKK'lı tutuklandı
[Fotograf: İHA]

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütü mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Tespit edilen şüphelilerin, geçmiş dönemde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri, örgütün ideolojisi doğrultusunda hareket ederek çatışma bölgelerine eleman kazandırmaya yönelik çalışmalarda bulundukları ve örgüt mensubu şahısların illegal yollardan sınır geçişlerine aracılık ettikleri belirendi.

Elde edilen bilgiler doğrultusunda 4 gün önce şafak vakti aralarında özel harekatın da bulunduğu 152 polis ve dron desteğiyle eş zamanlı operasyon düzenlendi. Koçbaşı kullanılarak girilen bazı adreslerde aramalar yapılırken 8 şüpheli gözaltına alındı.

Çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi

Gözaltına alınan şüphelilerden 21 bin 500 Suriye lirası, 800 euro, 23 bin 100 dolar ve çok sayıda örgütsel materyal ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 5'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest kaldı.

Polisin PKK/KCK terör örgütünün finansal faaliyetlerinin deşifresine yönelik soruşturma çerçevesinde şüpheli F.A. da düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca terör örgütü PKK'ya üye olmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

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Mersin Terörle Mücadele PKK/YPG PKK/KCK Terör Örgütü
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