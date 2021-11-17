Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 16:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 saat sonra bulunan parmak yerine dikildi
[Fotoğraf: AA]
Gaziantep'te elini iş makinesine kaptıran O.B'nin kopan ve 6 saat sonra bulunan parmağı yerine dikildi.
Gaziantep'te fabrikada çalışan 23 yaşındaki O.B.'nin iş makinesine kaptırdığı sağ elinin baş parmağı koptu.
6 saat sonra bulundu
İş arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan genç, parmağı bulunamadığı için ameliyata alınamadı.
Arkadaşlarının 6 saatlik çalışması sonucu bulunan parmak yerine dikildi.
O.B, acı çekerken bir yandan da parmağını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.
Ameliyatı gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş tarafından da zor ve riskli bir operasyon yaptıklarına değinerek, erken müdahalenin önemine dikkati çekti.
Erbaş, kopan organın ıslatılıp beze sarılması ve buzlu naylon poşetle taşınması gerektiğinin altını çizdi.
Etiketler: Estetik Gaziantep İş Kazaları
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