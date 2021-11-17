Gaziantep'te fabrikada çalışan 23 yaşındaki O.B.'nin iş makinesine kaptırdığı sağ elinin baş parmağı koptu.

6 saat sonra bulundu

İş arkadaşları tarafından hastaneye kaldırılan genç, parmağı bulunamadığı için ameliyata alınamadı.

Arkadaşlarının 6 saatlik çalışması sonucu bulunan parmak yerine dikildi.

O.B, acı çekerken bir yandan da parmağını kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Ameliyatı gerçekleştiren Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Vasıl Ercüment Erbaş tarafından da zor ve riskli bir operasyon yaptıklarına değinerek, erken müdahalenin önemine dikkati çekti.

Erbaş, kopan organın ıslatılıp beze sarılması ve buzlu naylon poşetle taşınması gerektiğinin altını çizdi.