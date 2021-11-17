Sanıklar, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya SEGBİS aracılığıyla katıldı. Şikayetçiler ve taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

"Her şey bir anda oldu"

Sanıklardan Umut Denizhan, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini, kimseyi öldürmediğini savundu. Olayın failinin Baran Araç olduğunu, kendisinin de suçlamayı kabul ettiğini ifade eden Denizhan, "Olay sırasında arabanın içerisindeydim. Trafikte ilerlerken Baran karşı tarafın aracını gördü ve arabadan indi. Daha sonra 2 el silah sesi duydum. Her şey bir anda oldu, beraatıma karar verilmesini talep ediyorum" dedi.

Suçlamaları kabul etti, "Pişmanım" dedi

Sanık Baran Araç ise öncesinde kiraladıkları 2 aracın arızalandığını, yeni araç verilmesi için Deniz S.'yi aradıklarını belirterek, "Deniz abi bize küfredince zoruma gitti. Arabayla giderken ışıklarda bir aracın içinde Mesut ve yanında Deniz ağabeyi gördüm. İçinde bulunduğum araçtan inerek Deniz ve Mesut ağabeylerin içinde bulunduğu araca 1 el ateş ettim ve kaçtım" diye konuştu.

Baran Araç, suçlamaları kabul ettiğini, yaşanan olaydan dolayı pişman olduğunu ve Mesut Bağdınlı'ya zarar verme niyeti olmadığını iddia etti.

Sanık Yusuf Mert Avlar da cinayetle ilgisi olmadığını söyleyerek, beraatına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, tanık ifadelerinin ardından sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.