Kaza, Derecik ilçesine bağlı Karakoç köyünde meydana geldi. Ailesi ile birlikte tarlaya giden Tahrik Sönmez, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktörüyle beraber uçuruma yuvarlandı.

[Fotoğraf: İHA]

Kazada Tahrik Sönmez, Makbule Sönmez, Taner Sönmez, Mehmet Salih Sönmez ve Ali Sönmez yaralanırken, kazayı duyan Mehmetçik olay yerine gitti. Uçurumdan 500 metre aşağı düşen Sönmez ailesi için harekete geçen Mehmetçik, aile fertlerini tek tek yukarıya çıkardı.

[Fotoğraf: İHA]

Olay yerine ulaşan 112 sağlık çalışanları tarafından ilk tedavileri yapılan Sönmez ailesi, askeri helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köy halkı büyük fedakarlık gösteren ve yaralılara anında müdahale eden Mehmetçik'e teşekkür etti.