Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 15:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Niğde'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda 19 zanlı gözaltına alındı.
Niğde Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin, uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik çalışmaları sürüyor.
Ekipler 8-15 Kasım tarihleri arasında düzenlediği operasyonlarda 19 şüpheliyi yakaladı. Zanlıların üzerinde yapılan aramalarda, 3,34 gram bonzai, 3,74 gram eroin, 6,7 gram metamfetamin ele geçirildi.
Zanlılardan biri çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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