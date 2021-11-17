Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 15:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Aksaray'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı.
Ekipler, 18 yaşındaki E.K., 34 yaşındaki Ş.Ç. ve 31 yaşındaki M.A.'nın zaman zaman il dışından kente uyuşturucu getirdiği bilgisine ulaştı. Şüpheliler, kent merkezindeki ikametlerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Narkotik köpeği "Bixi"nin de desteğiyle zanlıların otomobil ve adreslerinde yapılan aramalarda bir miktar eroin, uyuşturucu hap ve metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Etiketler: Aksaray Uyuşturucu
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