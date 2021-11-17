Kilis Barosu Sosyal tesislerinde 3 gün sürecek olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı, Kilis Valisi Recep Soytürk’un konuşmasıyla başladı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 2022-2025 yıllarında Kilis’te uygulanacak İl Eylem Planı taslağının 3 gün boyunca görüşmeleri yapılacak.

[Fotoğraf: İHA]

Çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planı çerçevesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili kurumların kendi alanlarında çalışmalarına başlayacağı bildirildi.