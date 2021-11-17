Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 15:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kadına şiddetle mücadele çalıştayı
[Fotoğraf: İHA]
Kilis’te, 3 gün sürecek olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Çalıştayı başladı.
Kilis Barosu Sosyal tesislerinde 3 gün sürecek olan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı Çalıştayı, Kilis Valisi Recep Soytürk’un konuşmasıyla başladı.
Kamu kurum ve kuruluşlarının 2022-2025 yıllarında Kilis’te uygulanacak İl Eylem Planı taslağının 3 gün boyunca görüşmeleri yapılacak.
[Fotoğraf: İHA]
Çalıştay sonunda hazırlanacak eylem planı çerçevesinde, kadına yönelik şiddetle mücadele ile ilgili kurumların kendi alanlarında çalışmalarına başlayacağı bildirildi.
Etiketler: Kadına Şiddet Kilis
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