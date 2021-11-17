Haber Giriş: 17 Kasım 2021 Çarşamba 15:26Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı
[Fotoğraf: İHA]
Kıbrıs gazisi Lütfi Yıldırım son yolculuğuna törenle uğurlandı.
Sivas’ın Şarkışla ilçesi Maksutlu köyünde ikamet eden Kıbrıs gazisi Lütfi Yıldırım, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp krizi sonrası 73 yaşında vefat etti.
[Fotoğraf: İHA]
Yıldırım için bugün köyünde resmi tören düzenlendi. Yıldırım, törenin ardından kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
Etiketler: Sivas
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