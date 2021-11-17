Kozlu Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Ergün Kayhan, gazetecilere, sezonun bölgede çok zayıf geçtiğini söyledi.

Geçen yılki aşırı avlanmanın etkisini gösterdiğini belirten Kayhan, "Şu an piyasadaki hamsi, Giresun ve Hopa'dan geliyor. Genellikle Hopa'da dökme balıkçılık yapılıyor. Fakat Zonguldak'ta yapılan ufak çaplı kıyı balıkçılığının buraya bir etkisi yok" dedi.

“Hava şartları da balık borsasını etkiliyor”

Kayhan, tezgahlarda hamsi ve istavritin kilogramının 20 liradan satıldığını aktararak, "Hava şartları da balık borsasını etkiliyor. Kıyı balıkçılığı açısından çinekop avcılığında bu yıl hala umudumuz var. Endüstriyel balıkçılık açısından balık şu anda Doğu Karadeniz'de, Giresun ve Hopa yöresinde. Hopa'da özellikle dökme, fabrika balıkçılığı yapılıyor. Burada da kıyı balıkçılığı yapılıyor. Kıyı balıkçılığında mezgitin kilogramı 25 ila 30 lira arasında gidiyor. Mezgit kasım ayının sonunda, aralık ayında denizler iyice soğuduğu zaman bol avlanacaktır. Bu da tek umuduz" diye konuştu.