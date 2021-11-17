Kayseri’de yaşanan olayda, bahçede oynayan Evren Karaca’nın oğlunun attığı top komşuları Faruk Kahraman’ın otomobiline isabet etti.

Kahraman, çocuğa kızdı. Çocuk durumu babası Evren Karaca’ya anlatınca iki komşu arasında tartışma çıktı.

Av tüfeğiyle komşusunu vurdu

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Faruk Kahraman, evden aldığı av tüfeğiyle Evren Karaca’yı vücudunun 4 yerinden yaraladı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Karaca, kurtarılamadı.

Polis tarafından yakalanıp gözaltına alınan Faruk Kahraman ise tutuklandı.

Müebbet hapis isteniyor

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame hazırlandı. Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilen iddianamede sanık Kahraman hakkında 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi.

Faruk Kahraman'ın iddianamedeki ifadesinde, "Komşumuz olan Evren Karaca’nın oğlu mahallemizde top oynuyordu. Ben de oynadığı topun otomobilime gelmesi nedeniyle kendisine kızdım. Ardından aramızda tartışma çıktı. Kardeşiyle evimizi bastılar. Kürekle kapıya vurunca tüfek sesi sandım. Annemi ve kendimi korumak amacıyla gözlerimi kapatarak ateş ettim" dediği ortaya çıktı.