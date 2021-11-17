Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte para süren çeteye yönelik 1 yıllık teknik ve fiziki takibinin ardından operasyon düzenledi. Ankara merkezli 4 ilde, örgüt lideri Umut K.'nin de aralarında bulunduğu 11 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda sahte 5 bin 500 TL ve 3 bin dolar, 1 tabanca, 7 tüfek ile sahte para basımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden çete lideri Umut K., sahte parayı basan Ersen E. ve sahte parayı piyasaya süren İsmail A. tutuklanırken, diğer şüpheliler adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beğenmediği sahte banknotları yakmış

Çete üyeleri ilk olarak Altındağ ilçesinde bulunan hobi bahçesini kiralayarak sahte para basmak için matbaa kurdular. Şüpheliler, burada sahte 100 bin liralık banknot bastı. Ancak çete liderlerinin sahte banknotları beğenmemesi üzerine yakarak imha edildi.

Mahalle sakinlerinin hobi bahçesindeki hareketlilikten şüphelenmeye başlaması üzerine açığa çıkma korkusu yaşayan çete üyeleri burayı bir gecede boşalttı. Gölbaşı ilçesinde bulunan villayı kiraladı. Şüphelilerin, 'Ali Babanın Çiftliği' ismini verdikleri villayı, 24 saat güvenlik kamerasıyla izlediği ve 15 köpekle koruduğu da tespit edildi.

Sahte para verirken görüntülendi

Şüpheliler villada bastıkları sahte paraları 66 yaşındaki İsmail A. üzerinden piyasaya sürerek deneme yaptı. Yaşı itibarıyla dikkat çekmeyen İsmail A. cuma namazı çıkışında yardım toplayanlara sahte 100 lira verip, geriye 90 lira aldı. Ankara'nın çeşitli ilçelerindeki camilerde sahte paraları piyasaya süren İsmail A., köylerinde yetiştirdikleri mahsulleri halk pazarlarında satmak isteyen dar gelirlilere de sahte para verirken görüntülendi.