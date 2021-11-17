Yavuzselim Mahallesi'nde aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kaldırıma çıkan cip, başka bir araca daha çarparak ters döndü.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, kaza sonrası aracını bırakıp kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"Çok şükür sokakta kimse yoktu"

Görgü tanığı Osman Sanlı, "Önce park halindeki araca çarptı sonra kaldırıma çıkıp diğer aracın üzerine düştü. Süratli olmasa ters dönmezdi. Yaralı kimse yoktu, çok şükür sokakta kimse yoktu" dedi.