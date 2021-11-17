İzmir'de oto alım satımı ile uğraşan Orhan Karaoğlan, 15 yıl önce ortadan kayboldu.



Denizli'de yaşayan ailesi, Karaoğlan'a ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin her yerde aradığı Karaoğlan'a ulaşılamadı.

İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde, 2018 yılı başında kurulan özel ekip, kayıtlara 'kayıp şahıs' olarak geçen Orhan Karaoğlan dosyasını yeniden incelemeye aldı.

Karaoğlan'ın o dönemde irtibatlı olduğu kişileri takip eden ekipler, 40'ı aşkın kişinin ifadesine başvurdu.

Çalışmalar tam 2 yıl sürdü

2 yıl boyunca yapılan çalışmanın ardından Orhan Karaoğlan'ın, ortağı Serkan Oğuz, personeli Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir tarafından alacak meselesinden çıkan tartışma sonucu otomobilde emniyet kemeriyle boğulduğu, üzerine alkol dökülerek yakılan cansız bedenin de Manisa'nın Salihli ilçesindeki dere yatağına atıldığı tespit edildi.

Serkan Oğuz'un başka suçtan dolayı cezaevinde olduğu belirlenirken, diğer şüpheliler Mehmet Yüksel Denizli'de, Yakup Aldemir ise İzmir'de yakalandı.



Gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.





"Kurtarmaya çalıştım ama başıma silah dayadılar"

Şüpheliler hakkında İzmir 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Sanıkların yargılanmalarına devam edildi.

Sanık Mehmet Yüksel, önceki savunmalarında düzeltme yapmak için söz aldı:



"Tuvalet ihtiyacını gidermek için araçtan inmiştim. Geri döndüğümde Serkan Oğuz'un Orhan Karaoğlan'ı emniyet kemeriyle boğmaya çalıştığını gördüm. Orhan'ı kurtarmak için hamle yaptım. Bu sırada Yakup kafama silah dayayıp geri çekilmemi söyleyince geri çekilmek zorunda kaldım. Silah bana doğrulmuş durumdayken aracı sürmemi istediler. Korku ve panik halinde aracı sürdüm" dedi.

Yüksel'in ifadelerinin sorulduğu sanık Yakup Aldemir, kimseyi silahla tehdit etmediğini belirtti.

Diğer tutuklu sanık Serkan Oğuz, 28 yıl içtimalı cezası olduğu için sanıkların suçu kendi üzerine yıkmaya çalıştıklarını savundu.



Cinayeti bir hafta öncede planlamışlar



Konuşmaların ardından savcı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı, sanıkların araç alım satım işi yaptıkları, işlerinin iyi gitmemesi ve aralarındaki anlaşmazlıklar nedeniyle sanıkların olay tarihinden en az bir hafta önce Karaoğlan'ı öldürmeye karar verdiklerini söyledi.



Sanıkların, Karaoğlan'ı Buca ilçesindeki ormanlık alana götürdüğü, Serkan Oğuz'un kemer veya ip ile Orhan Karaoğlan'ın boğazını sıktığını, Mehmet Yüksel ve Yakup Aldemir'in de Karaoğlan'ın ellerini ve başını tuttuklarını, hep birlikte maktulü boğarak öldürdükleri de mütalaada yer aldı.



Karaoğlan'ın cesedini araçla Manisa'nın Salihli ilçesinde tenha bir yere götürüp yakıldığını belirten savcı, sanıkların ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmalarını istedi.



Taraf avukatları, savunma için süre talebinde bulundu.



Mahkeme heyeti, avukatların savunma taleplerini kabul ederek sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.