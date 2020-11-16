Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında bir köy ile iki apartman karantinaya alındı.

Valilikten yapılan açıklamada, Lüleburgaz ilçesine bağlı Sakızköy köyü ile merkez ve Babaeski ilçesinin Alpullu beldesinde birer apartmanın, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca 14 gün karantinaya alındığı belirtildi.

Karantina kararının gerekli tedbirler alınarak uygulamaya konulduğu bildirilen açıklamada, bu karara uymayanlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacağı kaydedildi.

Adıyaman'da üç günde 406 ev ve bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde bazı kişilerin COVID-19 test sonuçlarının pozitif çıkması üzerine, İl Hıfzıssıhha Kurulu yeni kararlar aldı.

Karar doğrultusunda, üç günde farklı mahallelerdeki 406 ev karantinaya alındı.

Besni ilçesi Oyratlı köyünde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında giriş ve çıkışlar yasaklandı.

Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamada; "İlçemize bağlı Oyratlı Köyümüzde artan vaka sayıları sonrasında; sosyal izolasyonun sağlanması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla köyümüz karantinaya alınmış, giriş ve çıkışlar ikinci bir emre kadar yasaklanmıştır" açıklamalarına yer verildi.

Osmaniye'de COVID-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, merkeze bağlı Çardak köyünde pozitif vakalar ve bu vakalarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

Köyün, İl Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İlimiz Merkez İlçe Çardak köyünde 06.11.2020 tarihinden bu yana yeni tip koronavirüs (COVID-19) tanılı toplam 19 pozitif vaka ve 37 temaslı kişi tespit edilmesi nedeniyle; bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve COVID-19 salgınının kontrolü amacıyla Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 27. ve 72. maddeleri gereğince 16.11.2020 tarihinden itibaren ikinci bir emre kadar köyün karantinaya alınmasına karar verilmiştir."

Bingöl'de COVID-19 nedeniyle bir köy karantinaya alındı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yedisu ilçesine bağlı Eskibalta köyünde pozitif vakalar ve bu vakalarla temaslı kişiler olduğu tespit edildi.

Köyün, İl Hıfzıssıhha Kurulunca karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılarak vatandaşlarımızın hayatını tehdit etmesini engellemek ve köylerimizin sosyal izolasyona geçmelerini sağlamak için İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca Yedisu ilçesi Eskibalta köyü 16 Kasım 2020 itibariyle 14 gün süre ile karantinaya alınarak köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır."

Kars'ta iki köy COVID-19 nedeniyle karantinaya alındı

Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak halkın sağlığının korunması amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Akçakale köyü ile Selim ilçesine bağlı Karaçayır köyünün karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, COVID-19 tedbirleri kapsamında köylere giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.

Kastamonu'da 1 köy karantinaya alındı

Kastamonu'nun Küre ilçesindeki bir köyde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca alınan karar doğrultusunda, Beyalan köyünde son 2 günde 5 pozitif vaka çıktığı belirtildi.

Açıklamada, yakın temaslı kişi sayısının fazla olması ve yeterli düzeyde tespitinin mümkün olmaması nedeniyle Beyalan köyünde 14 gün karantina uygulanacağı ifade edildi.

Giriş çıkışlara izin verilmeyen köyde, güvenlik ve sağlık ekipleri önlem alacak.