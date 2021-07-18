Haber Giriş: 18 Temmuz 2021 Pazar 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
6 ilde sağanak bekleniyor
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, kuzey kesimler yer yer bulutlu olacak.
Öğle saatlerinden itibaren Erzurum, Erzincan, Kars, Ağrı, Iğdır ve Ardahan çevrelerinde, aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.
En yüksek sıcaklık Erzincan'da
Sıcaklığın mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bölgede, rüzgar hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.
Gün içinde en yüksek sıcaklığın Erzincan'da 37, Iğdır'da 34, Erzurum ve Ağrı'da 30, Kars'ta 29, Ardahan'da 28 derece olacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Hava Durumu Meteoroloji Sağanak Yağış
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