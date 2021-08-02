Türkiye 6 gündür Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

6 ilde alevlerle mücadele sürüyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, devam eden yangınlarla ilgili açıklama yaptı.

6 ilde, 11 yangının devam ettiğini belirten Pakdemirli şunları söyledi:

"32 ilde 139 yangın kontrol altına alındı. An itibarıyla devam eden yangınlarda toplam 16 uçak, 9 İHA, 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinası ile 5200 personelimiz görev yapıyor."

Seydikemer yangınları kontrol altında

Adana, Antalya, Muğla, İzmir, Isparta ve Denizli'deki yangınlara müdahale devam ediyor.

Muğla Seydikemer'deki 2 yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gündoğmuş ve Hisarönü tahliye ediliyor

Antalya Gündoğmuş ve Marmaris Hisarönü'nde bazı yerleşim yerleri tahliye ediliyor. Söndürme çalışmaları hem karadan hem havadan sürdürülüyor.

Antalya'da yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Bölgedeki bazı evler boşaltıldı. Tehlikenin büyüdüğü yerlerde vatandaşların ikamet ettikleri bölgeden ayrılmaları için anonslar yapıldı.