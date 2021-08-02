Türkiye 6 gündür Ege ve Akdeniz'deki orman yangınlarıyla mücadele ediyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Karaisalı ile İzmir Buca'daki yangınının kontrol altına alındığını söyledi.

Seydikemer yangınları kontrol altında

Muğla Seydikemer'deki 2 yangın da kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gündoğmuş ve Hisarönü tahliye ediliyor

Antalya Gündoğmuş ve Marmaris Hisarönü'nde bazı yerleşim yerleri tahliye ediliyor. Söndürme çalışmaları hem karadan hem havadan sürdürülüyor.

Antalya'da yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra rüzgarın da etkisiyle Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda 5 gün önce çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle yayılarak İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde de etkili oldu.

Bölgedeki bazı evler boşaltıldı. Tehlikenin büyüdüğü yerlerde vatandaşların ikamet ettikleri bölgeden ayrılmaları için anonslar yapıldı.