Üniversite öğrencisi Azra'nın katil zanlısı tutuklandı
Antalya'da üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, parçalara ayırarak ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, parçalara ayırarak ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Ayhan, 'canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanarak cezaevine gönderildi.
28 Temmuz'dan bu yana haber alınamıyordu
Muratpaşa ilçesinde yaşayan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi Haytaoğlu, 28 Temmuz'da evden ayrıldı.
Kızlarından bir daha haber alamayan ailenin durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışması başlatıldı.
Ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu
Yapılan çalışmada Haytaoğlu'nun cansız bedeni, Varsak ormanlık alanda gömülmüş halde bulundu.