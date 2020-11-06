İstanbul'un Anadolu yakasındaki ilçelerde 10 gün içinde 5 otomobil hırsızlığı meydana geldi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler güvenlik kamera görüntülerini incelediklerinde hırsızın aynı kişi olduğunu belirledi. Şüphelinin ayrıca 3 otomobilin plakasını da çaldığı ortaya çıktı.

Park halindeki otomobili 50 saniyede çalıyordu

Polis ekipleri otomobillerin nasıl çalındığı ile güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde kullanılan yöntemin eski bir sabıkalıya ait olduğunu tespit etti.

Şüphelinin içine bindiği otomobilleri ortalama 50 saniye içinde çalıştırarak çaldığı görüldü. Şüphelinin araç kapılarını açtıktan sonra otomobilin beynini yanında getirdiği bir başka elektronik beyinle değiştirdiği ardından çalıştırarak götürdüğü tespit edildi.

Yapılan çalışmalarda hırsızlığı yapan kişinin daha öncede aynı yöntemi defalarca hırsızlık yapan defalarca Ayhan D. olduğu ortaya çıktı.

Çalınan 2 otomobil sahiplerine teslim edildi

Polis önceki gün düzenlediği operasyonda şüpheli Ayhan D.'yi gözaltına aldı.

Daha önceden de otomobil hırsızlığı, güveni kötüye kullanmak, sahtecilik suçlarından defalarca gözaltına alındığı tespit edilen Ayhan D.'nin çaldığı 2 otomobil de bulunarak sahiplerine teslim edildi.

Şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi

Gayrettepe'de bulunan Oto hırsızlık büro amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli Ayhan D. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis şüphelinin çaldığı 3 otomobili bulmak için operasyonlarını sürdürüyor.