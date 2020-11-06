Haber Giriş: Kaynak: AA
Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu: 2 tutuklama
Antalya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu belirlenenlerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: FETÖSon Güncelleme: 6 Kasım 2020 Cuma 16:55
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