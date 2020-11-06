Valilikten yapılan açıklamada, İl Pandemi ve İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu Vali Abdullah Erin başkanlığında toplandı.

Cumhurbaşkanlığının genelgesi doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Şanlıurfa merkez ilçe sınırlarındaki kamu kurum kuruluşlarında mesai saatleri 07.00-12.00, 07.30-12.00 ve 08.00-12.00, öğleden sonra 13.00-16.00, 13.00-16.30 ve 13.00-17.00 olarak yeniden düzenlendi. Merkez ilçe kaymakamlıkları dışındaki ilçelerde mesai saatleri 08.00-12.00, 13.00-17.00 olarak uygulanmaya devam edecek. Özel kanun, tüzük ve yönetmeliklere göre çalışma saatlerini kendileri düzenlemek zorunda olan kamu kurum ve kuruluşları mesai saatlerini kendileri belirleyecek."

Açıklamada, mesai giriş-çıkış saatlerinde şehir içi toplu taşımada ve ulaşımda yoğunluğa neden olan Organize Sanayi Bölgesi ile Evren Küçük Sanayi Sitesi bölgesindeki işletmelere yönelik düzenleme yapılması için de çalışmaların başlatıldığı ifade edildi.