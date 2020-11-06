Esenyurt'ta bir evde Afganistanlı bir grubun rehin tutulduğu ihbarı alan Asayiş Büro Amirliği ekipleri Pınar Mahallesi'ndeki binanın bodrum katına baskın düzenledi.

Kapıyı kırarak içeri giren polisler, içeride 3'ü çocuk, 2'si kadın 14 Afgan rehineyi kurtardı.

Operasyonda, evde bulunan 2 Afgan çete üyesi ile bir kurusıkı tabanca, bıçak ve plastik kelepçeler ele geçirildi.

Ailelerini arayıp, para istediler

Yapılan incelemelerde, çete üyelerinin rehineleri yurtdışına gönderme vaadiyle kandırdığı ve sonrasında silahla tehdit ederek alı koyduğu belirlendi. Çete üyelerinin işkence ettiği rehinelerin yurt dışındaki yakınlarından da para talep ettiği tespit edildi.

14 düzensiz göçmen Geri Gönderme Merkezi'ne gönderilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheliise Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

Ekiplerin diğer çete üyelerini yakalamak için çalışmaları sürüyor.

