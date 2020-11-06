İsmail Cengiz idaresindeki otomobil, Sarıkamış-Horasan kara yolunun Çamyazı köyü mevkiinde karşı şeritten gelen M.Ö yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki Y.C, Z.A ile kamyonetteki M.N.D, A.N ve M.T yaralandı.

Olay yerine itfaiye, jandarma, 112 Acil Sağlık ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan bazı kişiler AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Yaralılar Sarıkamış Devlet ile Kars Harakani Devlet Hastanelerine kaldırıldı.

Sürücüler ile otomobildeki diğer 2 kişinin genel sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi.