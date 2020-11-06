Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Altınova ilçesi, Kaytazdere beldesinde faaliyet gösteren ve çiçek üretimi yapan seranın bir bölümünde, başka bir firmanın izinsiz bilgileri kullanılarak belgesiz bir şekilde bitki besini ile böcek ilaçları üretiminin yapıldığı bilgisini aldı.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, İl Tarım ve Vergi Müdürlüğü’nden de teknik personel desteği alarak üç adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Yapılan aramalarda çok sayıda materyal ele geçirildi.

Yalova İl Tarım Müdürlüğü ekiplerince işletme sahiplerine 135 bin lira idari para cezası uygulanırken 4 kişi gözaltına alındı.