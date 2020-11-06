Gölcük Merkez Mahallesi Turgut Sayın Caddesi üzerinde bulunan bir mağazaya gece saatlerinde giren hırsız, kasada bulunan paraları, cep telefonlarını ve bazı eşyaları çalarak kaçtı.

Sabah iş yerine gelen çalışanlar durumu fark edince polise haber verdi. İhbar üzerine iş yerine gelen polis, güvenlik kamerası görüntülerini incelerken, ayağında ayakkabı bulunmayan, güvenlik kameralarını fark ederek başına mağazanın poşetini geçiren hırsızın kimliğini belirledi.

Hırsızlık suçundan 16 adet suç kaydı bulunan H.K. kısa sürede yakalandı.

Ekiplerin yaptığı aramada mağazadan çaldığı bin 395 lira, 5 cep telefonu, 2 adet cüzdan, 3 adet anahtar, 1 adet laptop çantası ele geçirildi.

H.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

